Foment afirma que el debate de la jornada laboral ha "impactado" en el ritmo de negociación colectiva

El presidente de la Comisión de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Foment del Treball, Luis Pérez, y la directora de Relaciones Laborales y Asuntos Sociales, Yésika Aguilar. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora de Relaciones Laborales y Asuntos Sociales de Foment del Treball, Yésika Aguilar, ha defendido que el debate en torno a la reducción de jornada laboral a 37,5 horas semanales "ha impactado en el ritmo de la negociación colectiva".

Lo ha dicho este jueves en una rueda de prensa junto al presidente de la Comisión de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la patronal, Luis Pérez, para presentar el informe del Mercat Laboral i de la Negociació Col·lectiva, que señala que, a último día del año, se habían firmado un total de 310 convenios en Catalunya, un 16,89% menos que el año anterior.

"Esta incertidumbre que se generó en torno a como quedaría el tema de la reducción de jornada (...) ha impactado tanto en los tiempos de negociación como los temas de la negociación en sí, porque debíamos esperar a ver cómo acabaría esta cuestión", ha explicado Aguilar.

Ante esta situación, la representante de la patronal ha defendido el uso de las negociaciones colectivas "para adaptarse a las necesidades de los sectores y empresas y las circunstancias del contexto económico".

REDUCCIÓN DE HORAS

Según los datos compartidos este jueves por la patronal, en 2024 la jornada laboral pactada en los convenios colectivos en Catalunya era de 1.748 horas de media, mientras que en 2025 ha sido de 1.720 horas, lo que "manifiesta que la negociación colectiva es la herramienta eficaz y constante para reducir el tiempo de trabajo, y no mediante imposiciones externas", ha dicho Aguilar.

"Estos consensos no han sido abruptos, sino el resultado de negociaciones progresivas pactadas entre organizaciones empresariales y sindicatos, (...) y por lo tanto, se adaptan a las necesidades y equilibrios entre personas trabajadoras y empresas y contribuyen a la competitividad, productividad y a la paz social", ha añadido la representante de Foment.

EFECTOS Y CONTRATACIÓN

En total, el conjunto de convenios firmados en Catalunya han afectado a 611.698 personas trabajadoras y 64.153 empresas, con especial incidencia de los convenios sectoriales, ha explicado Aguilar, que son los que "cubren a gran parte de trabajadores y empresas".

En términos de contratos, el informe de Foment apunta a que en el primer mes de 2026 se han firmado 189.227 contratos de trabajo en Catalunya, de los cuales un 58,32% son contratos temporales y el 41,68% restante son indefinidos.

VARIACIÓN SALARIAL

La directora de Relaciones Laborales de la patronal también ha explicado que estos convenios han comportado un incremento salarial pactado del 3,18%, y con un crecimiento desglosado del 2,66% para los convenios de empresa y de un 3,22% para los convenios sectoriales en Catalunya.

Esta subida ha sido ligeramente inferior a la registrada en el conjunto de España, donde el incremento salarial derivado de los convenios ha sido de un 3,53%.

PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD

Durante la presentación del informe, la patronal también ha valorado los últimos datos de desempleo publicados el pasado martes para el mes de enero, en el que se registró una aumento del 0,61% respecto al mes anterior, o 1.978 personas desempleadas más.

El presidente del Comité de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la patronal, Luis Pérez, ha alertado de que, aunque de manera habitual el mes de enero no acostumbra a ser positivo para el empleo por el fin de la temporada festiva, este año "se ha presentado una desaceleración algo más fuerte que otros años".

Pérez ha añadido que, en comparación con el resto de España, Catalunya ha mantenido en los últimos años una brecha "importante" en términos de desempleo, y esta distancia se está acortando cada vez más, lo que reduce la ventaja competitiva del territorio, ha explicado.

En términos interanuales, ha detallado el representante de Foment, el paro cayó un 3,39% en enero en Catalunya, mientras que en el conjunto de España la caída respecto a enero del año pasado ha sido de un 6,17%.

"Esto nos hace ver que estamos llegando a un desgaste en la capacidad de creación de empleo" en Catalunya, ha manifestado Pérez, que ha invitado a hacer un seguimiento de la evolución durante los próximos trimestres.