Foment alerta de que el desequilibrio demográfico impactará en el relevo generacional - FOMENT

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha alertado de que el desequilibrio demográfico entre el grupo poblacional de mayores de 60 años y los jóvenes impactará en el relevo generacional del mercado de trabajo catalán, según su Informe Trimestral sobre el Mercado Laboral en Catalunya, correspondiente al mes de noviembre de 2025.

El trabajo analiza la evolución de los principales indicadores de empleo, contratación y negociación colectiva, entre otros, y en esta ocasión, también se pone el foco en el reto generacional, informa la patronal en un comunicado este jueves.

El crecimiento demográfico registrado en Catalunya durante la última década --de 7,42 a 8,12 millones de habitantes-- responde al incremento del grupo poblacional de más de 60 años, mientras que, en contraposición, los jóvenes han experimentado una variación mínima.

Esta realidad conlleva que, por cada 100 trabajadores que abandonen la edad laboral, solo 82 jóvenes accederán al mercado laboral.

Según el Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), en 2050, la proporción de jóvenes de 15 a 24 años bajará al 14,4% del total, mientras que la de personas de 55 a 64 años aumentará hasta el 21,8%, lo que "proyecta un escenario de menor relevo y mayor envejecimiento de la población activa".

COMBINACIÓN DE POLÍTICAS

En la mayoría de sectores, la proporción de trabajadores mayores de 55 años supera el 25%, mientras que la de jóvenes menores de 30 años es muy reducida, un escenario que sugiere que el reto generacional en Catalunya "afectará de manera generalizada a todos los sectores económicos y productivos", según Foment.

A su parecer, su abordaje supondrá una combinación de políticas demográficas, educativas, laborales y tecnológicas orientadas a garantizar la sostenibilidad del mercado de trabajo.