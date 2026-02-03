Foment alerta que el escenario que afrontan empresas es un "factor disuasorio" para invertir

Foment alerta que el escenario que afrontan empresas es un "factor disuasorio" para invertir - FOMENT
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 3 febrero 2026 16:02
BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha alertado este martes que el escenario que afrontan las empresas catalanas es un "factor disuasorio" a la hora de invertir y generar empleo, alegando que Catalunya es la cuarta comunidad con menor reducción anual del paro, muy por debajo del -6,17% del conjunto de España, en sus palabras.

Ha reaccionado de este modo a los datos del paro y afiliación a la Seguridad Social, que muestran un incremento de parados en 1.978 personas en enero en Catalunya (+0,61%), tras subir un 0,58% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en los 325.214.

La patronal ha aseverado que "el aumento acumulado de los costes laborales, la baja productividad y el absentismo tensan la competitividad" y ha instado a avanzar hacia un marco de flexibilidad y adaptabilidad para el tejido productivo, especialmente pymes, textualmente.

