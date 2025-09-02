Foment alerta de "síntomas de debilidad estructural" en el paro de Catalunya este agosto

Archivo - El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, durante la Asamblea General de la organización - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha alertado de que el incremento del paro de Catalunya este agosto refleja una pérdida de dinamismo del mercado de trabajo, así como "síntomas de debilidad estructural" que limitan su capacidad para generar empleo.

En un comunicado este martes, la patronal catalana ha reclamado "más estabilidad y más diálogo" para reforzar la competitividad del tejido empresarial catalán y, de este modo, garantizar el crecimiento sostenido en la comunidad.

Así ha reaccionado Foment a los datos del paro en agosto, que subió en Catalunya en 7.942 personas en agosto (+2,49%) respecto a julio y el número total de desempleados se situó en los 327.365.