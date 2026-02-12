Foment aplaude la aprobación de la ley de multirreincidencia en el Congreso

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, y el diputado de Junts Josep Maria Cruset este jueves. - Alberto Ortega - Europa Press

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha aplaudido este jueves la aprobación de la reforma penal para aumentar el castigo a la multirreincidencia este jueves en el Congreso de los Diputados con los votos de PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN.

"Nos felicitamos por la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Multirreincidencia propuesta por Junts con la amplia mayoría de los apoyos parlamentarios", ha compartido la patronal en una publicación de 'X' recogida por Europa Press.

En la misma publicación, la patronal ha afirmado que "Foment reclama desde 2019 soluciones a esta realidad que perjudica la actividad económica y seguridad ciudadana".