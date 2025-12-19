Foment califica de "atentado contra la propiedad privada" la regulación del alquiler de temporada

La patronal denuncia la regulación como "una ofensiva" que elimina derechos y alimenta la inseguridad jurídica. - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha calificado como un "atentado contra la propiedad privada" la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones contemplada en el proyecto de ley aprobado el pasado jueves por el Parlament de Catalunya.

Según ha explicado la entidad este viernes en un comunicado, el paquete de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo, que salió adelante con el apoyo de PSC-Units, ERC, Comuns y CUP, "es una muestra inaceptable e inasumible de intervencionismo".

"Esto no es una regulación equilibrada, sino una ofensiva que elimina derechos, alimenta la inseguridad jurídica y reduce el parque disponible", ha señalado el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre.

Desde el punto de vista del mercado, la patronal también ha advertido de una posible reducción de la oferta, ya que "cuando el riesgo regulatorio crece, muchos propietario retiran las viviendas del mercado", y eso acaba por tensar los precios.

Para el presidente de la patronal, la normativa no soluciona el fondo del problema, como es la falta de oferta de vivienda, e, incluso, convierte Catalunya en un "entorno imprevisible para invertir, tanto para grandes operadores como para pequeños ahorradores y familias".