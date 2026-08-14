Foment celebra la prórroga a la central de Almaraz y pide lo mismo para las centrales de Catalunya

Archivo - Central nuclear de Ascó - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha celebrado la decisión del Gobierno de España de la prorrogar la actividad de la central nuclear de Almaraz (Extremadura), que seguirá abierta hasta 2030, y ha pedido que se garantice también la continuidad de las centrales catalanas.

"Es un paso en la buena dirección y confirma lo que Foment defiende desde hace tiempo: la política energética se ha de basar en criterios técnicos, económicos y de seguridad de suministro, no en planteamientos ideológicos", ha defendido la patronal en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Ha solicitado también al Gobierno que revise el calendario nuclear y sostiene que hace falta aplicar el mismo criterio en las centrales de Ascó I, Ascó II y Vandellós II (Tarragona): "Catalunya no se puede permitir prescindir de una energía estable, no emisiva y esencial para la competitividad de nuestra industria".