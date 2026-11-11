Foment cifra en un 7% el seguimiento de la huelga en Catalunya

Carteles reivindicativos en Barcelona - Kike Rincón/Europa Press

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha cifrado en un 7% el seguimiento de la huelga general en Catalunya este miércoles, según la directora Laboral de la patronal, Yésika Aguilar.

Constata así un seguimiento bajo según la información disponible de los distintos sectores, territorios y empresas, informa en un comunicado.

La patronal ve una incidencia desigual pero con un seguimiento "reducido en la mayoría de los ámbitos" y con más afectación en zonas y actividades con más presencia sindical.

Aguilar ha advertido de que "el respeto al derecho de huelga debe ir acompañado del respeto al derecho al trabajo", ya que ha constatado dificultades para que la gente que quería trabajar pudiera llegar a su puesto.

SERVICIOS MÍNIMOS

Foment ha reclamado además cumplir los servicios mínimos de transporte y ha rechazado los cortes de carreteras que han impedido el acceso a los centros de trabajo.

También ha lamentado problemas para entrar en polígonos industriales de Tarragona y Lleida y problemas de movilidad en la ciudad de Barcelona, que "no deben confundirse con el seguimiento voluntario de la huelga".

Y habla de "incumplimiento de los servicios mínimos de transporte", que Foment ya consideraba insuficientes para garantizar la movilidad de la gente que quería ir a trabajar.

Sobre la demanda eléctrica en Catalunya con datos de las 15.00, ha habido una reducción aproximada del 4% respecto a la misma hora del día anterior y del miércoles de la semana pasada, un indicador que "aporta información complementaria sobre la afectación de la actividad".