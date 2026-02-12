Foment crea una comisión de Vivienda y Urbanismo con una cuarentena de empresas y profesionales

Imagen del acto de constitución de la nueva comisión de Vivienda y Urbanismo de Foment. - FOMENT

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha creado una comisión de Vivienda y Urbanismo que estará conformada por una cuarentena de entidades, empresas y profesionales del sector y liderada por el presidente de la Associació de Promotors de Catalunya y APCEspaña, Xavier Vilajoana, explica la patronal en un comunicado.

Durante la sesión constitutiva celebrada este jueves, el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha reiterado la defensa de la propiedad privada y la construcción de vivienda, textualmente, así como la intención de la patronal de "luchar contra la excesiva regulación" en el sector.

Por su parte, Vilajoana ha afirmado que "el discurso que algunos defienden de no aumentar la oferta porque no baja los precios deja de lado el impacto que tiene sobre los precios el déficit de vivienda acumulado anualmente".

"O construimos más vivienda de toda tipología o arrastraremos el problema año a año, sin aportar soluciones que beneficien a la ciudadanía", ha añadido el presidente de la comisión.

La patronal ha descrito este nuevo órgano como "un fórum de debate, posicionamiento e incidencia institucional" para analizar la evolución del mercado de la vivienda, contribuir a la generación de oferta y elaborar propuestas constructivas.