Foment dice que las ausencias por el corte de Rodalies deben justificarse y recuperarse las horas

Archivo - Imagen de una estación de tren de Rodalies. - RODALIES - Archivo

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La directora de Relaciones Laborales de Foment del Treball, Jessica Villar, ha afirmado que los retrasos o ausencias derivadas de la suspensión de Rodalies tras el accidente de un tren en Gelida (Barcelona) este martes deben justificarse y recuperarse las horas.

En declaraciones a los medios este miércoles, ha sostenido que los permisos que se establecen en el Estatuto de los Trabajadores "no contemplan la situación actual", por lo que recomienda ponerse en contacto con la empresa desde primera hora y que se analice cada uno de los casos.

Si una persona no puede acceder a su puesto de trabajo o puede llegar tarde por el corte generalizado de Rodalies, "tiene que, en la medida de lo posible, justificar esta ausencia y recuperar en un momento posterior esta falta de asistencia justificada".

Asimismo, ha alertado de que en algunos convenios colectivos puede existir alguna "regulación análoga que pueda ser aplicable en este tipo de situaciones o incluso que las propias empresas puedan tener protocolos o acuerdos internos que puedan ser aplicables".

Respecto a la recuperación de las horas, ha considerado recomendable un "diálogo de esta empresa y el trabajador sobre la mejor hora de recuperar las mismas".