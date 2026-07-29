Foment inaugura una oficina en Shanghái (China) para acercar este mercado a más pymes catalanas

Apertura de la sede de Foment del Treball en Shanghai (China) - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, h inaugurado una oficina comercial de la patronal catalana en Shanghái (China) para acercar el mercado asiático a las pymes catalanas

La apertura de esta nueva oficina se suma a las que la patronal tiene en Bruselas (Bélgica), Marruecos y Porto (Portugal), y se enmarca en su "estrategia de expansión exterior y refuerzo del tejido empresarial", ha informado Foment este miércoles en un comunicado.

El presidente de la oficina será el vicepresidente de HRC Group y presidente de Acceder Catalunya, Jordi Aranega, y la vicepresidenta será la economista Lei Ren.

El anuncio coincide con la firma de dos Memorandos de Entendimiento (MOU) entre Foment del Treball y la Shanghai General Chamber of Commerce, y también con el Council for the Promotion of International Trade Shanghai y entidades locales.

Estos acuerdos son un punto de partida para "consolidar las inversiones recíprocas" entre los mercados chino y catalán, según Sánchez Llibre.

Las exportaciones catalanas a China sumaron 1.829 millones de euros en 2024, más de 1.250 empresas exportan de manera regular a ese mercado y más de 280 tienen filiales establecidas.