Foment lamenta la muerte de Julio Sorigué y lo ensalza como "pilar del mundo empresarial"

BARCELONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha lamentado la muerte del empresario Julio Sorigué, fundador del grupo de construcción Sorigué, a quien ha ensalzado como un "pionero en el mundo de la construcción y un pilar del mundo empresarial leridano, catalán y español".

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, la patronal catalana también ha reivindicado su "espíritu emprendedor, visión empresarial global y sensibilidad social", ya que también fue el fundador de la Fundación Sorigué, dedicada a impulsar proyectos sociales y culturales.

Sorigué, cuya despedida tendrá lugar este jueves 14 de agosto a las 11 horas en la Catedral Nueva de Lleida, fundó su empresa en 1968, la cual dio un salto relevante entre 2005 y 2006 tras la compra del 100% de Acsa, hasta entonces propiedad de Agbar.