Foment nombra a Guillén (Consell de Gremis) vicepresidente y reconoce la importancia del comercio

Archivo - El presidente del Consell de Gremis de Catalunya, Joan Guillén - CONSELL DE GREMIS DE CATALUNYA - Archivo

BARCELONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General de Foment de Treball ha ratificado el nombramiento de Joan Guillén, presidente del Consell de Gremis, como vicepresidente de la entidad, lo que "reconoce" la figura de los gremios y el comercio con la importancia estratégica en la economía catalana, explica la agrupación este martes en un comunicado.

La agrupación ha afirmado que Guillén, en representación del Consell de Gremis, asume el cargo con "el reto de prestigiar y potenciar un sector estratégico" como es el comercio y los oficios.

Por su parte, Guillén ha defendido que ya se está trabajando con la administración para promover un Acord Nacional pel Comerç, así como para promover iniciativas entre los sectores del Consell de Gremis y Foment.

También ocuparán el cargo de vicepresidente de la patronal Joan Roget Alemany (Fedequim), Lluís Moreno Lasalle (CCOC), Baldiri Ros Prat (Institut Agrícola Català Sant Isidre), Elisabeth Cañigueral Borrás (Grup Cañigueral), Santiago García-Nieto Conde (CONFECAT), Jaume Roura Calls (UPM), Xavier Panés Sancho (CECOT), Cinta Pascual Montañés (ACRA), Vicenç del Mar Mullor (AIJEC), Gerard Esteva Viladecans (UFEC), Mar Alarcón Batlle (Social Car), Josep Maria Gardeñes Solans (COELL), Ernest Plana Larrousse (FOEG) y Xavier Rigau Mas (FOET).

El nombramiento de Guillén se enmarca en la reelección el lunes de Josep Sánchez Llibre como presidente de Foment del Treball, su tercer mandato al frente de la patronal.