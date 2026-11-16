Foment propone un IVA del 10% para servicios deportivos y un bono para jóvenes y vulnerables

Imagen del acto - FOMENT

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha presentado sus propuestas relacionadas con el deporte para las elecciones generales, entre las que se encuentran una deducción estatal del 20% del IRPF hasta 150 euros al año por hacer deporte, un IVA reducido del 10% para servicios deportivos y un bono deportivo para jóvenes y personas vulnerables de 200 euros al año, informa en un comunicado.

Concretamente, la patronal ha propuesto en un acto en su sede en Barcelona que la deducción del 20% se aplique a las cuotas de clubes, las licencias federativas, los abonos a gimnasios e instalaciones y los programas de actividad física, y que las cuotas de gimnasio y clubes que las empresas pagan a sus trabajadores estén exentas hasta 500 euros al año.

Sobre el bono deportivo, la intención de la patronal es que sea "equiparable al Bono Cultural Joven", para usarse en clubes, federaciones y centros deportivos adheridos.

El acto ha contado con las intervenciones del vicepresidente de Foment y presidente de la Comisión de Deportes, Gerard Esteva; la vicepresidenta de la Comisión de Deportes y secretaria general de UFEC, Isabel Pérez; el miembro de la Junta Directiva de INDESCAT Lluís Pascal y el presidente de GESTIONA, Josep Viladot.

OTRAS MEDIDAS

También plantea abrir el mecenazgo a los clubes federados sin la declaración de utilidad pública, una deducción adicional del 50% en el IS por el patrocinio y un crédito fiscal del 65% para las aportaciones a instalaciones deportivas.

La patronal pone sobre la mesa una deducción fija de 150 euros al año del IRPF para las personas que dirigen clubes y federaciones sin cobrar para "facilitar el relevo en las juntas directivas", y declarar exentos de este impuesto hasta el SMI los ingresos del personal técnico, arbitral y de coordinación del deporte escolar, federado y de club.

Asimismo, ha pedido aprobar el reglamento que la Ley del Juego prevé desde 2011 para que un porcentaje de la recaudación de las apuestas deportivas "vuelva al deporte" y que una parte se destine a las federaciones autonómicas.

En total, Foment ha planteado 34 propuestas con la idea de que se impulsen durante el primer año de legislatura y en los presupuestos del 2027.