Foment recibe al Consejo de Shanghái (China) para la promoción del comercio internacional

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y el presidente del Consejo de Shanghái (China) para la promoción del comercio internacional, Li Dong - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha recibido una delegación del Consejo de Shanghái (China) para la promoción del comercio internacional, informa la patronal en un comunicado este miércoles.

El encuentro ha servido para explorar vías de colaboración para fomentar la inversión catalana en China y adoptar inversiones chinas en Catalunya.

La visita se enmarca en las relaciones institucionales de Foment del Treball con organizaciones empresariales y económicas internacionales.