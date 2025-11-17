Foment reivindica la tokenización como "palanca real de competitividad" para las empresas. - FOMENT

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha reivindicado que la tokenización es "una palanca real de competitividad para las empresas catalanas y españolas", y ha asegurado que Catalunya tiene el talento, las empresas y la visión para liderar esta nueva economía digital en Europa, en sus palabras.

Lo ha dicho en el marco de la segunda edición del World Token Congress, coorganizado por Foment y la CEOE y que se celebrará en la sede de la patronal entre los días 3 y 4 de diciembre y que contará con una "participación récord" de delegaciones globales, en especial de la India, informa la entidad en un comunicado este lunes.

El cofundador y ceo de World Token Congress, José Antonio Bausa, ha hecho hincapié en que el evento "no habla de futurismo: presenta empresas que ya han implementado modelos tokenizados con impacto medible".

Por su parte, el director del departamento de Digitalización, Innovación, Comercio e Infraestructuras de la CEOE, César Maurín, ha puesto en valor el rol de la tokenización en un contexto en el que "la velocidad con la que se producen los cambios tecnológicos es vertiginosa" y requiere, a su parecer, que las empresas sigan este ritmo si quieren ser competitivas en los entornos actuales.

El congreso llama a la participación de empresas --tanto grandes como pymes--, inversores, emprendedores y administraciones de toda Europa, América Latina y Asia, para abordar cómo la tokenización "aporta liquidez, eficiencia y transparencia a la economía productiva".

Durante dos jornadas, el programa contará con 12 ponencias de casos de éxito reales y 8 talleres monográficos --desde industria, finanzas, seguros y pagos hasta 'legaltech', sostenibilidad, educación y trazabilidad--, para convertirse en un espacio de reflexión y acción.

DIMENSIÓN INTERNACIONAL

Una de las novedades de esta edición es la presencia de una delegación empresarial oficial de la India, integrada por compañías tecnológicas y financieras líderes del ecosistema asiático.

Entre los ponentes destacados se encuentra el fundador de la India Blockchain Alliance y presidente de la India AI Alliance y la Global Alliance for Ethical AI, Raj Kapoor, considerado "uno de los arquitectos de la digitalización asiática".

También estará presente la ceo de Ethichub, Gabriela Chang, que compartirá cómo la tokenización puede generar modelos más rentables, inclusivos y sostenibles con ejemplos de aplicación en la economía real, especialmente en el sector primario.

PREVISIONES

La edición anterior reunió a más de 600 asistentes presenciales y una repercusión en medios y en la red que generó más de 41,6 millones de contactos, según la organización.

Para 2025, se prevé un aumento de entre el 25% y 30% en visibilidad y participación institucional, teniendo en cuenta "el crecimiento exponencial que está experimentando la tokenización".

Según datos de Fortune Business Insights, empresa global de investigación de mercado y consultoría, el mercado global de tecnología 'blockchain' está valorado en cerca de 20.000 millones de dólares en 2024 y podría superar los 390.000 millones en 2032, con tasas de crecimiento anual por encima del 40%.