Foment del Treball alerta de que el decreto de regularización puede "generar graves disfunciones"

Archivo - La sede de Foment del Treball en Barcelona - FOMENT DEL TREBALL - Archivo

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha alertado de que el texto del decreto de regularización impulsado por el Gobierno puede "suponer graves disfunciones" y ha reclamado garantías, en sus palabras, mucho más estrictas, informa en un comunicado este martes.

La patronal ha reafirmado su apoyo a la regularización, aunque ha señalado que la propuesta actual "no aporta las garantías jurídicas y operativas imprescindibles para un proceso seguro".

Ha añadido que esta versión "despierta inquietud entre sectores amplios de la sociedad catalana", ya que elementos como el control y la verificación pueden quedar insuficientemente regulados, en sus palabras.

La organización ha señalado como "especialmente grave" que la falta de antecedentes penales en el país de origen se pueda acreditar con una declaración responsable en algunos casos.

Además, ha subrayado la necesidad de tener en cuenta los antecedentes policiales y no solo los penales, y que los antecedentes policiales y las causas pendientes deberían comportar la suspensión del proceso hasta esclarecer la situación.