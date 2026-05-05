Foment del Treball alerta de "pérdida de dinamismo" en la creación de empleo en Catalunya

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BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha alertado que los datos de paro de este mes de abril evidencian una menor capacidad de creación de empleo en Catalunya en comparación con ejercicios anteriores: "Apunta a cierta pérdida de dinamismo".

La patronal ha valorado los datos del paro del mes de abril, que bajó en 8.949 personas en Catalunya (-2,77%), tras descender un 1,15% el mes anterior, y situando el número total de desempleados en 314.527.

Afirma que el crecimiento de la afiliación y la disminución del paro registrado se enmarcan en un contexto "claramente condicionado por el inicio de la temporada turística" y la fuerte influencia del sector servicios, y en especial por la hostelería, en la generación de puestos de trabajo, una evolución que considera esperable en un mes de abril.