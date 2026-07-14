Foment del Treball debate sobre los planes de movilidad sostenible en el trabajo en una jornada

Participantes en la sesión de Debates Laborales de Foment del Treball - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha analizado este martes los Planes de Movilidad Sostenible en el Trabajo y las principales novedades jurisprudenciales laborales del primer semestre del año, en una nueva sesión de Debates Laborales, informa la patronal en un comunicado.

La jornada ha permitido analizar las obligaciones empresariales derivadas de la Ley 9/2025, de Movilidad Sostenible, y su integración con el marco normativo catalán, especialmente respecto a los Planes de Desplazamientos de Empresa en el marco del Plan de Calidad del Aire, Horizonte 2027.

La Operations Senior Manager & HR Leader de Randstad, María José Álvarez, ha inaugurado la jornada subrayando la importancia de ofrecer a las empresas espacios de conocimiento práctico ante los cambios normativos que impactan directamente en la organización del trabajo y en la gestión de las personas.

La socia laboral de Cuatrecasas Elisabet Calzada y la asociada laboral de Cuatrecasas Olga Fèlix han expuesto las principales novedades de la Ley de Movilidad Sostenible y han analizado los efectos de su carácter supletorio, su encaje en la normativa catalana y las claves para su correcto cumplimiento.

Durante la sesión, se ha destacado que estos planes son instrumentos orientados a racionalizar los desplazamientos vinculados al centro de trabajo y promover alternativas de transporte más sostenibles para personas trabajadoras, proveedores, clientes y visitantes.

Las ponentes han abordado los centros de trabajo afectados, los plazos aplicables, la participación de la representación de las personas trabajadoras, el seguimiento de los planes y las posibles consecuencias de no disponer de ellos.

La jornada también ha puesto de manifiesto que la movilidad por motivos laborales tiene un peso relevante en los desplazamientos en día laborable y que sigue presentando una elevada dependencia del vehículo privado, especialmente en determinados entornos de actividad económica con una oferta desigual de transporte público.