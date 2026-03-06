Foment del Treball y la Fundació Cassià Just colaboran en la inclusión laboral

Momento de la firma del acuerdo - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y el presidente de la Fundació Cassià Just, Josep Lluís Cleries, han firmado un acuerdo para impulsar la inclusión laboral de personas en situación de vulnerabilidad, informa la patronal en un comunicado este viernes.

La colaboración tiene el objetivo de dar a conocer los proyectos sociales que impulsa la entidad y difundir su misión a los asociados de la organización.

Foment difundirá los proyectos de la Fundación a través de artículos y entrevistas en su revista, e incorporará la entidad al Portal Compromesos, que aglutina las entidades y proyectos sociales con los que colabora la patronal.