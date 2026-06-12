Foment del Treball reclama "situar la productividad como prioridad de país"

El director de Estudios de Economía de Foment del Treball , Salvador Guillermo; el vicepresidente de Foment del Treball, Joan Roget; y el presidente de la comisión de Economía, Valentí Pich. - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha reclamado "situar la productividad como prioridad del país" ante la incertidumbre geopolítica y el encarecimiento de la energía, en un comunicado este viernes.

Es la principal conclusión del Informe de Coyuntura Económica de junio de 2026, que han presentado el vicepresidente de Foment del Treball, Joan Roget; el director de Estudios de Economía, Salvador Guillermo, y el presidente de la comisión de Economía, Valentí Pich.

El documento constata que la economía catalana mantiene "una evolución positiva y continúa creciendo por encima de la media de Europa", aunque alerta de que este diferencial favorable se está reduciendo.

La patronal ha afirmado que el conflicto en Oriente Medio "ha vuelto a situar a la energía" en el centro de los riesgos económicos globales, y que la inflación es otro elemento de preocupación.

Por otro lado, ha apuntado que "el mercado laboral ha mejorado de forma sustancial", aunque la economía catalana debe pasar de crear empleo a crear más valor añadido.