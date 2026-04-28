Foment del Treball señala que el primer trimestre ha sido "especialmente negativo"

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BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha señalado que el primer trimestre del año ha sido "especialmente negativo" para el mercado laboral, tanto en ocupación como en paro.

Ha reaccionado de este modo en un comunicado a la publicación este martes de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que muestra un aumento del 24,24% en el número de parados en Catalunya en el primer trimestre respecto al trimestre anterior, hasta los 435.600.

La patronal ha señalado que "la incertidumbre regulatoria, el aumento de costes, un entorno geopolítico inestable y los condicionantes estructurales tensionan" el mercado laboral.