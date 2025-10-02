Foment del Treball ve "síntomas de desaceleración" en el mercado laboral catalán

Archivo - Interior del Mercado de l'Estrella en Barcelona, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha alertado este jueves de que "más costes y rigideces" frenan la actividad empresarial catalana en un mercado laboral con síntomas de desaceleración, advierte en un comunicado.

Lo ha afirmado tras saberse los datos del Ministerio de Trabajo sobre el paro de septiembre, que en Catalunya bajó en 5.293 personas (-1,62%) respecto a agosto, tras aumentar un 2,49% el mes anterior, y el número total de desempleados fue de 322.072.

"Los costes laborales y la inseguridad jurídica son motivo de preocupación para el sector empresarial, por lo que no deben adoptarse medidas que supongan un freno a las inversiones y a la competitividad", ha advertido la patronal.