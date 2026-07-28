Foment ve favorables los datos de la EPA pero aconseja "mantener la prudencia"

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BARCELONA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball aconseja "mantener la prudencia frente a posibles cambios en el marco regulador que podrían aumentar costes, limitar la capacidad contractual y afectar a la competitividad empresarial", tras unos datos de la EPA sobre ocupación en Catalunya que considera favorables.

Lo ha dicho en un comunicado este martes tras publicarse los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que muestra que el paro bajó en 92.600 personas en el segundo trimestre de 2026 en Catalunya respecto al trimestre anterior (-21,27%) y la tasa de paro se situó en el 7,90%, hasta los 343.000 parados.

La patronal considera que la intensificación de la actividad turística y la promoción de actividades relacionadas con la temporada de verano han contribuido al aumento del empleo y la disminución del paro, ya que los datos de la EPA reflejan una evolución favorable, en línea con el comportamiento habitual de este período del año.