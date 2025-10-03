Archivo - El Fondo de Transición Nuclear beneficia a 1.500 empresas y crea más de 650 empleos en Catalunya - GENERALITAT - Archivo

TARRAGONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Transición Nuclear ha financiado actuaciones por más de 150 millones de euros durante el periodo 2023-2024, impactando en 1.500 empresas, creando 656 puestos de trabajo y movilizando una inversión público-privada de 73,58 millones de euros en Catalunya.

Así se ha dado a conocer en la asamblea ampliada de municipios del Fondo de Transición Nuclear, celebrada este viernes en Ascó (Tarragona), que ha contado con el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper; la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero; y el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, informan los tres departamentos en un comunicado.

Los tres han trasladado a los 96 alcaldes de los municipios de la zona del Fondo de Transición Nuclear las actuaciones desarrolladas este año en el ámbito de la gestión y la gobernanza a fin de garantizar la ejecución de las actuaciones y facilitar la planificación a largo plazo.

Con los recursos que contempla el fondo, también se ejecutarán 450 nuevas actuaciones para incentivar la transición energética promovidas por los municipios.

Durante la asamblea, se ha informado que el Govern ha aprobado alargar hasta el 30 de abril de 2028 el plazo que tendrán los municipios beneficiarios de 2023 para ejecutar sus proyectos, un cambio realizado vía decreto.