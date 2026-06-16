Los fondos de Inveready acreedores de Parlem piden que la Junta General sea "lo antes posible"

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BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los fondos de Inveready acreedores de Parlem se han mostrado de acuerdo con la solicitud de convocatoria de una Junta General Extraordinaria y han solicitado que se convoque "lo antes posible", informa la empresa en un comunicado remitido a BME Growth este martes.

La empresa ha explicado que está preparando la documentación legal necesaria para la convocatoria de la Junta y que convocará un consejo de administración para acordar la fecha para celebrarla.

La gestora de fondos Inveready notificó a Parlem el requerimiento del pago de las cuatro emisiones de obligaciones convertibles de las que es titular.

Además, un acreedor perteneciente a Inveready ha declarado el vencimiento anticipado del Revolving Facility Agreement, por aplicación de la cláusula de vencimiento cruzado, y en ambos casos, los acreedores han declarado los importes correspondientes líquidos, vencidos y exigibles y han requerido su pago.

Otros dos tenedores minoritarios de obligaciones convertibles han notificado igualmente el vencimiento anticipado de sus respectivas emisiones, declarando los importes correspondientes líquidos, vencidos y exigibles, si bien han trasladado a la Sociedad su disposición a acordar un calendario de pagos.

ENDEUDAMIENTO

La celebración de una Junta parte de la iniciativa parte de un accionista que, el pasado viernes 5 de junio de 2026, trasladó al consejo de administración, mediante correo electrónico, la propuesta para poder presentar un plan orientado a resolver la situación financiera derivada del endeudamiento existente.

Así las cosas, el accionista ha reiterado formalmente su solicitud a través de burofax, al amparo de lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capital.

La petición tiene por objeto la inclusión en el orden del día de diversos acuerdos, entre los que destacan varios aumentos de capital por compensación de créditos por un importe total de 17,49 millones de euros.

De esta cantidad, 10,98 millones de euros corresponden a la compensación de créditos derivados de cuatro emisiones de obligaciones convertibles (2,31 millones de la primera emisión, 3,11 millones de la segunda, 3,33 millones de la tercera y 2,23 millones de la cuarta), mientras que 6,51 millones de euros proceden de la compensación de créditos vinculados al Revolving Facility Agreement.

Asimismo, se propone un aumento de capital mediante aportaciones dinerarias con derechos de suscripción preferente por importe de 7,95 millones de euros.

Ambas operaciones se plantean a un precio de emisión de 0,80 euros por acción, correspondiente a un valor nominal de 0,01 euros y una prima de emisión de 0,79 euros por acción.