Forcadell erige a ERC como "el partido que más se ha sacrificado" por la independencia

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta del Parlament, expresidenta de la ANC y dirigente de ERC Carme Forcadell ha erigido a la formación republicana como "el partido que más se ha sacrificado, que más represión ha sufrido" por la independencia, y ha asegurado que las acusaciones de autonomismo han dolido a la militancia.

En una entrevista en 'Vilaweb' de este jueves recogida por Europa Press, ha defendido que la ANC debe presionar a los partidos para que hagan la independencia, pero ha lamentado que la crítica "en este caso sea un poco más personalizada".

Lo ha dicho ante el manifiesto de la entidad independentista por la Diada, y después de que la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, acusara a la ANC de dividir al independentismo y pidiera replantear la protesta, y de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, rechazara participar.

Así, ha deseado que la manifestación fuera más abierta y --en sus palabras-- no señalara a nadie, y ha asegurado que "muchísima gente de ERC" acudirá.

"Me gustaría que cualquier persona que quiera la independencia, con la estrategia que quiera, vaya a la manifestación. Se debe recuperar este espíritu", ha afirmado, y ha recordado que otros presidentes independentistas del Govern tampoco acudieron a la cita mientras ostentaban el cargo, en alusión a Artur Mas.

Forcadell ha asegurado que la pandemia demostró que los servicios sanitarios están a punto para la independencia, a lo que ha añadido las escuelas, la policía y el Parlament: "Si hacer la independencia como queríamos, pacíficamente, no hay que preparar nada. Pasa que esto no fue posible. Nos equivocamos. Nos pensamos que no utilizarían la fuerza", ha aseverado.