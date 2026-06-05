El Forum TurisTIC 2026 se centrará en la innovación y el turismo cultural

Archivo - Edifición anterior del Forum TurisTIC - MARTA PICH - EURECAT - Archivo

BARCELONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La edición 2026 del Forum TurisTIC se centrará en la innovación y el turismo cultural para la transformación y regeneración de los destinos, informa Eurecat en un comunicado este viernes.

El encuentro se celebrará el próximo lunes en el Auditori TBS Education de Barcelona, y el salón está organizado por Eurecat y promovido por la Generalitat, la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona.

La edición de este año pondrá en valor "el papel de la tecnología, la integración de datos, las nuevas formas de interacción con el público y el mantenimiento del patrimonio" en la transformación del turismo cultural y de experiencias.

Está previsto que reúna a empresas del sector turístico, la cultura, la innovación y el desarrollo tecnológico, así como a instituciones, asociaciones y gremios del sector.

La voluntad es analizar propuestas de turismo cultural e innovación tecnológica para la creación de experiencias turísticas vinculadas al territorio.

PARTICIPANTES

La apertura del congreso irá a cargo del experto en desarrollo de negocio y cultura digital, Genís Roca, que hará un análisis de las oportunidades de la aplicación de la inteligencia artificial en el turismo cultural.

Además, participarán en el congreso el presidente de Eurecat, Daniel Altimiras; la directora general de Turismo de la Generalitat, Cristina Lagé; la diputada delegada de Turismo de la Diputación de Barcelona, Ana Herrera, y el comisionado para la Gestión del Turismo Sostenible del Ayuntamiento de Barcelona, José Antonio Donaire, que compartirán una sesión para abordar las prioridades del sector.