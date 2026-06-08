El Forum TurisTIC destaca la innovación tecnológica como motor del sector turístico

El experto en desarrollo de negocio y cultura digital e Internet Genís Roca - EURECAT

BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Forum TurisTIC ha destacado la innovación tecnológica y el turismo cultural como motores de un sector turístico regenerativo, que aporte valor y genere impacto mediante experiencias con tecnologías inmersivas, inteligencia artificial y nuevas narrativas, informa Eurecat en un comunicado este lunes.

El experto en desarrollo de negocio y cultura digital e Internet Genís Roca ha sido el encargado de abrir el salón y ha explicado que la inteligencia artificial es "un cambio cultural que supone una nueva generación de herramientas" para relacionarse con los clientes.

Roca ha subrayado la necesidad de crear ecosistemas integrados de datos público-privados para fortalecer las ofertas turísticas de los destinos, "cosa que implica, al mismo tiempo, una nueva gobernanza de los datos".

El presidente de Eurecat, Daniel Altimiras, ha destacado "los efectos positivos del desarrollo de soluciones digitales avanzadas" que permite la innovación del producto, en nuevos formatos de experiencias y en servicios cada vez más personalizados.

La edición de este año del congreso ha reunido a empresas del sector turístico, de innovación y desarrollo tecnológico, instituciones, asociaciones y gremios especializados del sector, y se han presentado proyectos singulares de soluciones innovadoras que ponen en valor el patrimonio y la cultura de los territorios.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Entre las nuevas tecnologías que se han mostrado en el encuentro, destacan las destinadas a la reconstrucción acústica y los paisajes sonoros históricos como herramientas para la interpretación del patrimonio.

Se ha mostrado que los entornos sonoros reconstruidos digitalmente pueden apoyar a visitas guiadas y enriquecer experiencias de realidad extendida al complementar la modalidad visual, a través de los casos de Notre-Dame de París y el Palau Moja de Barcelona, ambos desarrollados por Eurecat.