Foto Colectania de Barcelona tendrá una exposición de Sergio Larrain en 2026

Elisa Medde toma el relevo de Pepe Font de Mora en la dirección

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Foto Colectania tendrá en 2026 una exposición del fotógrafo chileno Sergio Larrain y otra muestra con la mirada a la colección a cargo del conservador jefe de Fotografía del Centro Pompidou de París, y será con la experta en cultura visual Elisa Medde como nueva directora tomando el relevo de Pepe Font de Mora.

Font de Mora ha estado al frente de Foto Colectania desde su creación en 2002, y el presidente de Foto Colectania, Mario Rotllant, ha afirmado que ha sido un "privilegio" crear con él la colección y posteriormente la fundación, que posee 3.500 fotografías de más de 80 autores españoles y portugueses, informa la sala este lunes en un comunicado.

Font de Mora, que continuará vinculado como asesor externo de la colección, ha subrayado que en Foto Colectania ha podido "hacer realidad proyectos que parecían inalcanzables, siempre acompañado de fotógrafos, coleccionistas y amantes de la fotografía".

La nueva directora, Elisa Medde (Nuoro, Italia, 1981), ha afirmado que Foto Colectania "se ha posicionado como una de las instituciones más importantes de la fotografía en España" y como un actor muy relevante dentro de la comunidad fotográfica internacional.

EXPOSICIONES DE 2026

Foto Colectania ha avanzado la programación de exposiciones para 2026, en la que destaca la muestra del fotógrafo chileno Sergio Larrain (1931-2012), que se podrá ver de enero a mayo de 2026.

Esta exposición presentará la obra que Larrain realizó en Chile, con especial atención a la serie sobre los niños de la calle y el trabajo de Valparaíso, y posteriormente se presentará en la Biennal de Fotografia de Palafrugell, entre agosto y octubre, e incluirá también trabajos realizados en Europa, Bolivia y Perú.

De junio a diciembre de 2026, la sala barcelonesa albergará 'La colección de Foto Colectania', comisariada por el conservador jefe de Fotografía del Centro Pompidou de París, realizada a partir de los fondos de la colección de Foto Colectania.

Por primera vez, Foto Colectania confía el comisariado en un experto internacional con el objetivo de ampliar la proyección internacional de la fotografía y ha sido concebida desde su inicio para itinerar fuera de España.