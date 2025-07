La fotógrafa catalana Ariadna Arnés, seleccionada para exponer en un festival en Nueva York

BARCELONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La fotógrafa catalana Ariadna Arnés ha sido seleccionada para exponer tres de sus obras en el NFT.NYC 2025, en Nueva York (Estados Unidos), el festival "más relevante a nivel internacional" dedicado al arte creado con nuevas tecnologías y los NFTs ('non-fungible token').

El evento reunirá a artistas, coleccionistas y creadores de más de 100 países y contará con exposiciones, charlas y actividades sobre creatividad digital, innovación tecnológica y nuevas formas de expresión artística, informa la artista en un comunicado este jueves.

Tres de las obras de Arnés --'The quiet shatter', 'The silent beat' y 'The weight of a tear'-- se están proyectando "simultáneamente" en Brooklyn, en un camión que circula por Manhattan y en una galería del World Trade Center.