El fotógrafo Julio Carbó expone en Ulldecona (Tarragona) su visión del Sexenni de Morella

Cartel de la exposición - 'ESSÈNCIA SEXENNAL'

TARRAGONA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo Julio Carbó expone en Ulldecona (Tarragona) hasta el 17 de mayo 'Essència Sexennal', donde retrata a los principales personajes de la fiesta del Sexenni de Morella (Castelló), su localidad natal.

En el Molí d'Oli Cèsar Martinell se pueden ver estos días sus retratos, junto a manuscritos de quienes protagonizan cada retrato, para explicar su interpretación de la fiesta, informan los organizadores.

El Sexenni es una fiesta que Morella celebra en honor a la Virgen de Vallivana del 17 al 27 de agosto cada seis años, y los habitantes la preparan un año antes adornando las calles.