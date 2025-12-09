La FP se afianza como pilar de la transición verde en España, según CaixaBank Dualiza y Orkestra

El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, en la presentación del informe. - CAIXABANK

BARCELONA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Formación Profesional (FP) se erige como el pilar fundamental para afrontar los retos de la sostenibilidad medioambiental y la transición verde en España, según el último informe del Observatorio de la FP, elaborado por CaixaBank Dualiza junto a Orkestra Instituto Vasco de Competitividad.

El estudio, "pionero en su enfoque", demuestra que más del 60% de las ocupaciones verdes prioritarias identificadas en el país dependen directamente de titulaciones de FP, lo que convierte a este sistema educativo en el motor estratégico para la transformación productiva y la cohesión social en todo el territorio nacional, informa CaixaBank Dualiza en un comunicado este martes.

Por primera vez, el informe realiza un mapeo exhaustivo para identificar las competencias verdes necesarias con el objetivo de llevar a cabo la transición verde, identificando 312 esenciales para que 71 ocupaciones prioritarias desplieguen todo su potencial y 60 ciclos formativos tractores de FP que les proveen de profesionales.

Más de la mitad de esas 312 competencias se agrupan en tres temáticas: Conservación de la naturaleza; Normativa y políticas medioambientales, financiación, concienciación; y Gestión de residuos y prevención de riesgos.

"Esta radiografía competencial proporciona una base sólida para orientar políticas educativas, laborales y sectoriales en clave de sostenibilidad, y permite identificar con precisión las necesidades reales del mercado laboral verde", informan los autores.

Además, señala la necesidad de adaptar las cualificaciones profesionales a las nuevas demandas derivadas de la transición energética, la economía circular o la gestión eficiente de los recursos o residuos.

Para ello, retoma los pasos del informe anterior, identificando las cadenas de valor clave para la transición medioambiental, y agrupándolas en seis sectores estratégicos (sector energético, transporte, industria manufacturera, construcción, agroalimentación o gestión de residuos), en las que las competencias verdes tendrán un impacto directo.

NUEVAS NORMATIVAS Y DIGITALIZACIÓN

En todas esas cadenas de valor, la implantación de nuevas normativas medioambientales, la digitalización de procesos y la automatización "están generando una profunda transformación de los perfiles profesionales, lo que requiere una actualización constante de los programas formativos y una estrecha colaboración entre el ámbito educativo y el empresarial".

Entre esas competencias transversales más demandadas están aquellas que abarcan desde conocer la normativa de salud y seguridad, implantar procedimientos de salud y seguridad en la construcción, garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental, hasta el ahorro de energía, la gestión de residuos o el control de la calidad del agua.

En todas ellas se evidencia el papel protagonista de la FP "para garantizar una transición verde inclusiva y equitativa, ya que no solo prepara a los futuros profesionales, sino que también ofrece instrumentos de recualificación y actualización de competencias para trabajadores en activo, contribuyendo así a la resiliencia del tejido económico frente a los desafíos ambientales y tecnológicos".