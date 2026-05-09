Francina Armengol afirma no haber visto "nada tan antipatriótico como la derecha española"

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 30 de abril de 2026 - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

BARCELONA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha afirmado que no ha visto nunca "nada tan antipatriótico como la derecha española, que va por todos sitios hablando mal de su propio país".

Lo ha dicho en una intervención en la Festa de la Rosa del PSC en Montmeló (Barcelona) junto al presidente de la Generalitat y líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, este sábado.

Armengol ha criticado las derecha es "egoísta, injusta, que no puede reconocer absolutamente nada de lo que funciona bien en España", y ha apuntado que los socialistas deben estar orgullosos de las posiciones y las políticas impulsadas por el Gobierno de España.

"Lo que están haciendo es intentar desvirtuar las instituciones públicas, la democracia y, por tanto, intentar entrar en un caos absoluto", y ha destacado las convicciones, las buenas palabras, el diálogo y el entendimiento ante los insultos faltos de argumentos.

Asimismo, ha señalado explícitamente al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, "un PP maleducado, agresivo y que no aporta ninguna idea positiva para la ciudadanía", y lo ha contrapuesto con las políticas del PSOE.

"TIEMPOS MUY COMPLEJOS"

Armengol ha subrayado la importancia de la Unión Europea ante los "tiempos muy complejos" actuales, y ha apuntado directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

"Hay una situación de violencia extrema contra el pueblo palestino y, ahora, con esta guerra de nuevo en Irán, en el Líbano, con tantos asesinatos, tantas muertes, tantas dificultades, tanto dolor", ha agregado.

Y ha sentenciado que ante "un mundo en que todo esto se hace para que alguien gane mucho dinero, en que todo este dolor es causado por el enriquecimiento de unos pocos, los socialistas tienen que estar orgullosos de un Gobierno que es la luz en la defensa de la paz".