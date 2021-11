BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La banda escocesa Franz Ferdinand actuará en marzo de 2022 en Barcelona, Madrid y Bilbao para repasar los éxitos de la banda que se publicarán ese mismo mes en el recopilatorio 'Hits to the Head', ha informado este viernes la promotora Live Nation en un comunicado.

El grupo recalará el 15 de marzo en el Sant Jordi Club de Barcelona, el 16 en el WiZink Center de Madrid y el 19 de marzo en el Bilbao Arena de Bilbao, y las entradas se pondrán a la venta el 12 de noviembre.

La banda liderada por Alex Capranos ofrecerá actuaciones en las que sonarán clásicos del grupo como 'Take me out' y 'Do you want to', y cuyo álbum recopilatorio ha tenido el adelanto del tema 'Billy goodbye', publicado esta semana.