Fujitsu y la Fundación BCN Port Innovation crearán un gemelo digital en el Puerto de Barcelona

Momento de la firma del acuerdo - FUJITSU

BARCELONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fujitsu y la Fundación BCN Port Innovation han alcanzado un acuerdo para realizar una prueba de concepto de gemelo digital en el Puerto de Barcelona, informa la empresa en un comunicado este martes.

La iniciativa se enmarca en la reciente adhesión de Fujitsu como partner tecnológico de la Fundación, y tiene como objetivo la regeneración del entorno marino, la protección de la biodiversidad y el impulso de la economía azul.

El proyecto se basa en el uso de drones submarinos combinados con inteligencia artificial y analítica avanzada, capaces de capturar representaciones de alta resolución del fondo marino.

A través de este enfoque de sensorización no invasiva, el gemelo digital permitirá visualizar y cuantificar la biodiversidad, calcular la biomasa en función de la cobertura vegetal y estimar el carbono azul asociado a las algas marinas.

La iniciativa debe servir para que la fundación tenga una plataforma digital unificada que centralice toda la información sobre la biodiversidad portuaria y facilite su monitorización a largo plazo.