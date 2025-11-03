La Fúmiga actuará el 17 de abril en el Festival Strenes de Girona

Cartel del concierto de La Fúmiga en el Festival Strenes de Girona - FESTIVAL STRENES

GIRONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo valenciano La Fúmiga actuará el 17 de abril de 2026 en el Festival Strenes de Girona en el marco de su gira de despedida, informa este lunes el festival y la Fundació Cultural El Foment, que coorganizan la actuación.

El concierto de La Fúmiga dentro de la gira 'L'últim abraç' será en la sala La Mirona de Salt, contará con Juls como telonera, y las entradas se ponen a la venta este lunes.

Esta actuación de la banda valenciana en el Festival Strenes se suma a las ya anunciadas de Maria Arnal, Pastora, La Ludwig Band, Lax'n'Busto, Ginestà, Luz Casal, Els Amics de les Arts y Buhos, entre otros.