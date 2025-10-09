La Fundació Joan Miró explora en una muestra la relación entre Miró y el arte norteamericano

Uno de los espacios de la muestra - DAVIDE CAMESASCA - FUNDACIÓ JOAN MIRÓ

Reúne 138 obras de colecciones europeas y norteamericanas

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Joan Miró acogerá desde este viernes 10 de octubre hasta el domingo 22 de febrero de 2026 la muestra 'Miró y los Estados Unidos', que explora la relación "intensa, bidireccional e intergeneracional" entre Joan Miró y el arte norteamericano a través de un total de 138 obras.

Según informa la fundación en un comunicado este jueves, posterior a la rueda de prensa de presentación de los detalles, la muestra se enmarca en la celebración de los 50 años de la Fundació Joan Miró y cuenta con el patrocinio de la Fundación BBVA y la Fundació Puig.

La muestra reúne una selección de pinturas, dibujos, esculturas, grabados, filmes y documentos de archivo procedentes de colecciones americanas y europeas, y nuevos estudios de especialistas reconocidos sobre la evolución artística de Miró.

La exposición sitúa a los Estados Unidos como un territorio "clave para entender la evolución del lenguaje artístico de Joan Miró, su reconocimiento internacional y los vínculos con otros creadores".

En este sentido, permitieron a Joan Miró desarrollar proyectos públicos de gran alcance --como 'Luna, sol y una estrella', realizado en Chicago--, ya que "el entorno abierto y experimental de los Estados Unidos facilitó que Miró consolidara su libertad creativa y su reconocimiento internacional".

CONEXIONES Y RELACIONES DE ADMIRACIÓN

La exposición muestra los momentos clave de la trayectoria de Miró en EE.UU.: ambas retrospectivas en Nueva York (1941 y 1959) y las siete visitas que realizó entre 1947 y 1968, así como el de su marchante, Pierre Matisse, y el apoyo de varias instituciones y coleccionistas estadounidenses.

Exhibe un total de 138 obras procedentes de colecciones americanas y europeas, y también del mismo fondo de la Fundació Joan Miró, tanto de Miró como de una cuarentena de artistas: la selección se basa en conexiones conocidas y en relaciones de admiración intergeneracional, como Louise Bourgeois, Alexander Calder, Helen Frankenthaler, Lee Krasner, Arshile Gorky o Alice Trumbull Mason, entre otros.

Basada en años de investigación, la muestra reexamina, a través de la selección de artistas que forman parte de ella, "las narrativas consolidadas sobre la posición de Joan Miró en la historia del arte" y su relación con 49 artistas contemporáneos de varias generaciones.

La muestra cuenta con la presencia de 'Pintura mural, 20 marzo 1961 (1961)', una obra monumental que se expuso en los años 60 en varias ocasiones: en 1961, en la Galerie Maeght de París y en la Pierre Matisse Gallery de Nueva York, y en 1964, en Londres y Zúrich, en el marco de la retrospectiva dedicada a Miró por Roland Penrose.

OBRAS DESTACADAS

Desde entonces, y después de que Josep Lluís Sert donara el mural a los Harvard Art Museums, esta es la primera vez que autorizan su préstamo para una exposición en Europa, "lo que convierte su presencia en Miró y los Estados Unidos en un acontecimiento realmente excepcional".

Por otro lado, se exhibirán por primera vez de forma conjunta las dos primeras obras que Miró expuso en los Estados Unidos: Le Renversement (1924) y Pintura (1926), presentadas originalmente en el Brooklyn Museum.

Además, la exposición va acompañada de una publicación de 296 páginas con 260 ilustraciones y nuevas aportaciones de reconocidos estudiosos al relato de la evolución artística de Miró.