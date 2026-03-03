La Fundació Pere Tarrés pide más inversión para evitar institucionalizar la tutela de menores

Archivo - Momento en el que se pinta el mural reivindicativo, por el Día Universal de los Derechos de los Niños, en uno de los centros socioeducativos de la Fundació Pere Tarrés - FUNDACIÓ PERE TARRÉS - Archivo

BARCELONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Pere Tarrés y la Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas han reclamado un incremento de la inversión pública para evitar que los menores en riesgo de exclusión terminen tutelados en centros residenciales, informa la entidad en un comunicado este martes.

Esta petición llega tras aplicar durante tres años el programa pedagógico preventivo "Som Veu", que ha evaluado la situación socioeducativa de cerca de 600 menores repartidos por 9 comunidades autónomas.

El desarrollo de este programa ha constatado mejoras en el rendimiento académico y en la convivencia familiar de los participantes antes de quedar interrumpido por la falta de financiación pública continuada.

La Fundació alerta que en Catalunya existen actualmente cerca de 8.800 niños y adolescentes con algún grado de protección de la Generalitat y más de la mitad de ellos residen en centros de la administración después de haber sido separados de sus núcleos familiares.

La investigación también ha incluido el análisis los factores de riesgo más habituales en la pérdida de la tutela administrativa, detectando carencias económicas, absentismo escolar o un uso problemático de las pantallas.