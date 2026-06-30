La Fundación Banco Sabadell premia a dos investigadores del genoma y la energía limpia

El investigador Marc Güell - FUNDACIÓN BANCO SABADELL

BARCELONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Banco Sabadell ha reconocido al profesor Icrea de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF) Marc Güell con el Premio a la Investigación Biomédica, y al investigador en el Institut Català de Ciències Fotòniques (Icfo) Pelayo García de Arquer con el Premio a las Ciencias y a la Ingeniería, por su trabajo en ámbitos como la edición del genoma y la energía limpia.

El 21 Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Biomédica ha reconocido a Marc Güell por sus contribuciones pioneras en biología sintética y en el desarrollo de nuevas tecnologías de ingeniería genética, informa este martes la fundación en un comunicado.

El jurado ha destacado que esta investigación permite "desarrollar tecnologías transformadoras de edición genética, terapias basadas en el microbioma y nuevas fuentes seguras de órganos para trasplante con gran potencial de impacto en la salud humano".

Güell ha asegurado que es "un momento muy dulce para las biociencias: existe una madurez tecnológica que permite afrontar grandes retos en salud", y ha apuntado que la convergencia entre IA y la biotecnología está permitiendo dar un gran salto cualitativo en biodiseño.

El 10 Premio Fundación Banco Sabadell a las Ciencias y la Ingeniería ha sido para Pelayo García de Arquer por sus contribuciones científicos al desarrollo de nanomateriales y puntos cuánticos para optoelectrónica, así como el desarrollo de técnicas de electroquímica.

El jurado ha subrayado su "extraordinario impacto en la comunidad científica internacional y sus aportaciones en el ámbito de la transferencia tecnológica en áreas tan críticas y socialmente relevantes como la descarbonización" y ha destacado su visión, liderazgo y capacidad para crear y dinamizar equipos multidisciplinares.

El presidente de Banco Sabadell y de la fundación, Josep Oliu, ha asegurado que ambos galardonados -que recibirán el premio en un acto el 7 de julio-- comparten "su capacidad para combinar investigación de frontera con aplicaciones reales en la industria y la sociedad. Desde la lucha contra el cambio climático hasta la revolución de la medicina personalizada, sus trabajos representan el ejemplo de papel transformador".