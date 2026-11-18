Una de las salas - FUNDACIÓN LA CAIX

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Embajada española en Roma ha abierto este miércoles la exposición 'Fragmentos, citas y pasajes. Artistas españoles en la Colección de Arte Contemporáneo Fundación La Caixa (1940-1976)' para reflejar las vanguardias españolas del siglo XX.

La han inaugurado el embajador, Miguel Fernández-Palacios, y el director general adjunto de Asuntos Corporativos de la Fundación, Sergi Loughney, informa en un comunicado la fundación.

Surge del convenio entre el Ministerio de Exteriores y la Fundación para difundir la cultura en sedes diplomáticas europeas (Roma es la segunda etapa que realiza la muestra).

Hasta el 14 de febrero se podrá ver esta selección de obras, con el comisariado del responsable de contenidos del Departamento de ArtHub y Colección de la Fundación, Òscar Pina.

15 PINTURAS Y ESCULTURAS

Son 15 pinturas y esculturas de Joan Miró, Antoni Tàpies, Joan Ponç, Modest Cuixart, Eudald Serra, Pablo Palazuelo, Martín Chirino, Jorge Oteiza, Eduardo Chillida, Luis Feito, Manuel Millares y Gustavo Torner.

El itinerario empieza con cuadros del grupo Dau al Set: 'Personatge en Vermell' (1947) de Ponç y el óleo Sin título (1947) de Cuixart, seguidos de la escultura de Serra 'El beso-Maternidad' (1951).

Sigue con la pintura de abstracción geométrica 'Alborada' (1952), de Palazuelo, y esculturas abstractas de Chirino, Oteiza y Chillida.

También están representados el grupo El Paso y el informalismo, con Feito, Millares, Torner y Tàpies, y la muestra acaba con la pintura de Miró 'Vers l'évasion' (1972) y la escultura de Equipo Crónica 'Menina-Miró' (1976).

ÒSCAR PINA

El comisario Òscar Pina ha explicado que el título 'Fragmentos, citas y pasajes' parte de la idea de colección como relato formado por las obras que uno elige: "Toda colección genera un relato en continua formación. Seleccionar unas obras específicas para una exposición significa siempre hacer una cita y fragmentar ese texto inicial".

También ha destacado que los artistas representados "tuvieron una relación muy estrecha con lo literario, lo lingüístico y lo poético que se muestra claramente en su obra".

Las obras son de autores que renovaron el arte español desde finales de los años 40 hasta mediados de los 70, antes de nacer en los 80 la Colección de Arte Contemporáneo Fundación La Caixa.