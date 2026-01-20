Fundación La Caixa acompañó en 2025 a más de 67.000 niños en España con su programa de infancia

Una madre usuaria del programa CaixaProinfancia de la Fundación La Caixa cocinando con su hija. - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación La Caixa acompañó en 2025 a través de su programa CaixaProinfancia a más de 67.000 niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en toda España, ofreciéndoles apoyo educativo, social y familiar.

El programa, activo desde 2007, busca proporcionar servicios de refuerzo educativo, actividades de ocio y tiempo libre, acompañamiento psicosocial y apoyo social a las familias a través de una "extensa red de entidades sociales" y en coordinación con los servicios públicos, informa la Fundación en un comunicado de este martes.

CaixaProinfancia está presente en todas las Comunidades Autónomas y en las dos ciudades autónomas, con actuación en 155 municipios a través de una red de 475 entidades sociales, y cuenta con un presupuesto anual de cerca de 82 millones de euros.

En Catalunya, el programa ha beneficiado a 20.000 niños y adolescentes de más de 13.000 familias que afrontan situaciones de vulnerabilidad.

CUESTIÓN "DE OPORTUNIDADES"

El subdirector general de la Fundación La Caixa, Marc Simón, ha subrayado que la pobreza infantil no es solo una cuestión económica, sino también "de oportunidades", y ha explicado que CaixaProinfancia aspira a que ningún niño o adolescente vea limitado su futuro por el contexto en el que nace.

"Los resultados demuestran que un acompañamiento educativo y social sostenido en el tiempo marca una diferencia real en las trayectorias vitales de los menores más vulnerables", ha afirmado Simón.

Los datos de impacto del programa confirman resultados "positivos" en términos de éxito educativo: el 84,7% de los niños y niñas atendidos consigue graduarse al finalizar la ESO --una cifra 2,6 puntos porcentuales superior a la tasa media nacional--, y la tasa de abandono escolar entre los participantes del programa se sitúa entorno al 3,5%.

APOYO INTEGRAL

El programa atiende a niños y adolescentes de cerca de 43.000 familias de toda España que afrontan situaciones de vulnerabilidad, más del 50% de las cuales son monoparentales y más de la mitad de las cuales tienen padres o madres en situación de desempleo, muchos sin recibir prestaciones de ayuda.

Además, entre los padres y madres que forman parte del programa, una mayoría cuentan con un nivel educativo "bajo o muy bajo", por lo que CaixaProinfancia interviene también sobre el entorno familiar, reforzando competencias parentales y facilitando recursos que contribuyen a mejorar la estabilidad y el bienestar del conjunto de la familia.

INVERSIÓN SOCIAL

El programa ofrece ayudas y servicios que abarcan desde el refuerzo educativo y el acceso a actividades de ocio y tiempo libre hasta la atención psicoterapéutica individual y familiar y el apoyo educativo a las familias, cuya implicación resulta "determinante" en el rendimiento académico de los menores, y el equipamiento y la cobertura de necesidades básicas.

CaixaProinfancia actúa sobre los factores que condicionan el desarrollo infantil en contextos de vulnerabilidad, como la falta de autoestima y seguridad emocional o las carencias en alimentación, higiene y salud visual o auditiva, que inciden "directamente" en el bienestar y el aprendizaje.

Todo ello se hace con una intervención "integral" orientada a garantizar la igualdad de oportunidades desde los primeros años de vida y evitar que el origen social determine el futuro de las personas.