La Fundación La Caixa destina 26 millones a 34 proyectos de investigación biomédica

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación La Caixa destina 26 millones de euros a 34 proyectos de investigación biomédica puntera, liderados por 25 centros de investigación, universidades y hospitales españoles y 9 portugueses, en la edición de 2025 de la convocatoria de Investigación en Salud, informa este jueves la entidad en un comunicado.

La convocatoria, a la que se habían presentado en esta octava edición 714 propuestas de investigación básica, clínica y traslacional, está dirigida al abordaje de retos de salud en ámbitos como las neurociencias, enfermedades cardiovasculares y metabólicas, oncología, enfermedades infecciosas y tecnologías facilitadoras.

En esta edición, los acuerdos de la Fundación La Caixa con la Fundación Breakthrough T1D y con la Fundación Luzón han permitido poner un mayor foco en la financiación de iniciativas centradas en la diabetes tipo 1, de la que se financian dos proyectos, y en la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), con un proyecto seleccionado.

COLABORACIÓN CON PORTUGAL

La convocatoria ha contado con la colaboración de la Fundaçao para a Ciência e a Tecnologia (FCT), organismo público vinculado al Ministerio de Educación, Ciencia e Innovación de Portugal, que destina 1,8 millones de euros a subvencionar 3 de los 9 proyectos portugueses premiados en esta edición.

Entre los proyectos seleccionados se cuentan proyectos orientados a descubrir los riesgos cardiacos ocultos derivados del tratamiento oncológico, mejorar la maduración de las células beta para el tratamiento de la diabetes, crear un sistema fiable sin experimentación animal para testar medicaciones para lesiones medulares, estudiar por qué hay pacientes que suprimen el VIH sin tratamiento o desarrollar una célula CAR-T universal contra varios tipos de cáncer.

En esta edición también destaca el apoyo a 6 proyectos de investigación para lograr tratamientos de enfermedades minoritarias pediátricas.

"VÍAS PODEROSAS"

El subdirector general de Investigación y Becas de la Fundación La Caixa, Àngel Font, ha asegurado que la investigación biomédica "es una de las vías más poderosas para mejorar la vida de las personas", y ha subrayado que los 34 proyectos premiados abordan retos muy diversos desde diferentes perspectivas.

El Museo de la Ciencia CosmoCaixa acogerá la tarde de este jueves el acto de entrega de las ayudas de esta convocatoria, que este año destina 26 millones, concediendo 500.000 euros a proyectos con una sola institución de investigación implicada y hasta un millón para consorcios de investigación formados por varias instituciones.