Fundación La Caixa destina 3,8 millones de euros a 31 proyectos biomédicos en España y Portugal

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación La Caixa ha resuelto la convocatoria 2025 del programa CaixaImpulse, que destinará 3,8 millones de euros a 31 proyectos biomédicos procedentes de centros de investigación, hospitales y universidades de España y Portugal.

El objetivo es "acelerar la llegada al mercado" de estas innovaciones para acercarlas a los pacientes, así como fomentar la creación de nuevos productos, servicios y empresas relacionados con las ciencias de la vida y la salud, informa la Fundación en un comunicado de este martes.

Los proyectos ganadores --de entre las 428 solicitudes recibidas-- han sido evaluados por 6 paneles de expertos y profesionales internacionales de este ámbito.

PROYECTOS SELECCIONADOS

De entre los seleccionados, la Fundación destaca varios proyectos en tratamiento del cáncer, incluyendo análisis de sangre no invasivos para el cáncer de pulmón e inmunoterapias basadas en células modificadas para tumores infantiles agresivos, entre otros.

También se ha impulsado una solución digital para el tratamiento de heridas complejas para apoyar a los profesionales sanitarios, una malla para el prolapso de órganos pélvicos, terapias "más seguras" basadas en ARN e investigación hacia la detección temprana de la esclerosis lateral amiotrófica.

ÁREA DE NEGOCIO Y FINANCIACIÓN

Del total de proyectos seleccionados, 14 pertenecen al ámbito de las terapias, seguidos de los proyectos relativos a los dispositivos médicos, 12 de los cuales "destacan por su potencial en la mejora de la atención sanitaria".

En el campo del diagnóstico se han identificado 4 propuestas con capacidad de transformar la detección precoz de enfermedades, y 1 proyecto está enfocado en la salud digital.

En cuanto a la financiación, los premiados reciben, en función del grado de madurez del proyecto, entre 50.000 y 500.000 euros para desarrollarlo en los años siguientes.

En esta convocatoria, 17 proyectos han accedido a la fase 1 --hasta 50.000 euros--, 11 a la fase 2 --hasta 150.000 euros-- y 3 a la fase 3 --hasta 500.000 euros--.

El programa permite que los proyectos, cuando alcancen hitos específicos de desarrollo y tras una valoración por parte del comité de evaluación, pueden avanzar hacia fases posteriores con mayor financiación.

ACOMPAÑAMIENTO

CaixaImpulse ayuda a los investigadores a validar sus activos y a definir su estrategia de explotación y valorización para acercar los resultados de la investigación al mercado, y les proporciona también mentoría, consultoría y acompañamiento por parte de expertos.

Además, los investigadores que lideran proyectos en la fase 2 recibirán formación especializada durante 4 semanas sobre transferencia de tecnología, legislación sobre propiedad intelectual, presentación a inversores y cierre de acuerdos comerciales.

La directora adjunta del Área de Becas, Investigación e Innovación de la Fundación La Caixa, Paola Isetta, ha asegurado que la resolución de la convocatoria CaixaImpulse 2025 "reafirma el compromiso de la Fundación con la innovación en biomedicina y salud".

Desde la primera edición en 2015, la entidad ha destinado 28,8 millones de euros a apoyar 263 proyectos, los cuales han derivado en la creación de 54 empresas derivadas ('spin-offs') que, a su vez, han conseguido cofinanciación adicional a través de otras convocatorias competitivas o de inversores privados por valor de más de 180 millones de euros.