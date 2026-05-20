Fundación La Caixa impulsa la colaboración entre la escuela de música Reina Sofía y la del Liceu

Imagen de recurso de músicos de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación La Caixa, la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid y la Fundación Conservatori Liceu de Barcelona han firmado un convenio de colaboración para llevar a cabo el proyecto 'Contrapunto', que busca impulsar la cocreación artística entre jóvenes músicos de ambos centros.

El objetivo es fomentar el intercambio académico, artístico y cultural y promover "el diálogo cultural, el trabajo colaborativo y la excelencia artística", informa Fundación La Caixa en un comunicado de este miércoles.

Estudiantes de la Reina Sofía y del Liceu formarán un 'ensemble' de cámara y trabajarán durante varias semanas en la preparación de un programa musical conjunto para realizar a continuación una gira de conciertos en distintos CaixaForum de España.

La experiencia incluye ensayos compartidos, encuentros entre los participantes y actividades culturales en una gira que se iniciará en Barcelona y seguirá por Zaragoza, Palma, Sevilla, Madrid y Valencia.

PROGRAMA ARTÍSTICO

El programa artístico buscará reflejar la idea de diálogo entre tradición y contemporaneidad con la obra 'Idilio de Sigfrido', de Richard Wagner, y una composición de Louise Farrenc, una de las voces femeninas "más destacadas de la música occidental".

Asimismo, incorpora un ciclo de canciones compuestas por estudiantes y graduados de ambas instituciones creadas en torno a un hilo temático centrado en las mujeres y los niños, "con acento en los cuidados, la identidad, la intimidad familiar y el futuro".