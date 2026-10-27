Fundación La Caixa impulsa más de 14.000 negocios en 10 años con su programa de Autoempleo

Juan secándole el pelo a un cliente. - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación La Caixa ha impulsado, desde 2016, más de 14.000 negocios con su programa Autoempleo Incorpora, facilitando que más de 15.000 personas accedan al mercado laboral a través del autoempleo con el trabajo en red de 41 entidades sociales.

Además, la colaboración con MicroBank ha permitido la concesión de 4.468 microcréditos por un importe total de 88 millones de euros, informa la entidad en un comunicado de este martes.

En Catalunya, el programa ha impulsado 5.087 iniciativas empresariales, de las cuales 3.780 se han desarrollado en la provincia de Barcelona, 449 en Girona, 394 en Lleida y 464 en Tarragona.

Los técnicos de autoempleo ofrecen un acompañamiento personalizado que parte de un diagnóstico de las necesidades de cada participante y abarca todas las fases del proceso, desde el diseño del plan de la empresa y la búsqueda de financiación hasta los trámites de constitución y la consolidación de la actividad.

El objetivo principal de Autoempleo Incorpora es "acompañar a las personas emprendedoras" a lo largo de las distintas fases de su proyecto y ofrecerles el apoyo que necesitan para ponerlo en marcha y hacerlo viable.

EL CASO DE JUAN GABRIEL

Uno de los negocios que se han beneficiado es del de Juan Gabriel, que hace 2 años abrió su barbería en el barrio barcelonés de Gràcia tras haber llevado su propio negocio durante 8 años en su Colombia natal.

Tras pasar por varias peluquerías en Barcelona, decidió poner plenamente en práctica su práctica y experiencia: "Me di cuenta de que si quería aportar un punto diferencial tenía que abrir mi propio espacio y ofrecer mucho más que un corte: una asesoría de imagen".

Mientras buscaba opciones para abrir un local conoció la Fundación Pimec y el programa Autoempleo Incorpora de la Fundación La Caixa, donde le ayudaron a "desarrollar todo el proyecto".

La entidad le asesoró en la búsqueda del local, el análisis de la competencia, la negociación del contrato de alquiler, los trámites legales y el desarrollo de la imagen corporativa, mientras en cuanto a financiación, optó por solicitar un microcrédito a MicroBank.

Tras 2 años en funcionamiento, 'The Clipper Club Barber Shop' ofrece asesoramiento de imagen personalizado y aplica técnicas de visajismo para adaptar cada corte a las facciones del cliente.