La Fundación La Caixa impulsa un programa para "fortalecer" 50 escuelas de entornos vulnerables

Actividad de lectoescritura manipulativa en el aula. - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación La Caixa ha impulsado el programa '+Escuela' para "fortalecer" durante 3 años a 50 centros educativos de entornos vulnerables de toda España para mejorar el éxito escolar y contribuir a reducir las desigualdades educativas.

La iniciativa ofrecerá formación en liderazgo pedagógico y uso de evidencias, espacios de intercambio entre escuelas y una dotación de hasta 30.000 euros por centro para impulsar proyectos de mejora en lectoescritura y matemáticas, informa la Fundación en un comunicado de este lunes.

En total, la entidad destinará más de 3 millones de euros a esta edición del programa, con una inversión media superior a 61.000 euros por centro.

Asimismo, se promoverán incitativas orientadas a promover el bienestar de alumnado, así como la colaboración con las familias y la comunidad.

Un total de 238 centros de 43 provincias de todas las comunidades autónomas han presentado su candidatura y, de ellos, se han seleccionado 50 de 13 comunidades y de la ciudad autónoma de Ceuta.

MÁS DEL 70% DE ALUMNOS VULNERABLES

Los centros acompañados cuentan con un mínimo del 30% de alumnos en situación de vulnerabilidad socioeconómica, y el 32% tiene porcentajes superiores al 70%.

Además, '+Escuela' permitirá a los centros participantes integrarse en una red estatal de escuelas comprometidas con la mejora educativa y la reducción de las desigualdades impulsada por EduCaixa.

El programa ha sido diseñado en colaboración con el Institute of Education (IOE) de la University College London (Reino Unido), y con el asesoramiento de un comité nacional de expertos y académicos especializados en equidad y mejora educativa.