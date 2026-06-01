Fundación La Caixa inaugura en la embajada de Berlín una exposición de arte español del siglo XX

La obra 'Personaje en rojo', 1974. Joan Ponç. Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación La Caixa Joan Ponç, VEGAP, Barcelona, 2026 - JOAN PONÇ - VEGAP

BARCELONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación La Caixa ha inaugurado este lunes en la Embajada de España en Berlín una exposición dedicada al arte español del siglo XX, con 15 pinturas y 7 esculturas de artistas como Joan Miró, Antoni Tàpies y Eduardo Chillida, que pertenecen a la Colección de Arte Contemporáneo de la entidad.

La muestra 'Fragmentos, citas y pasajes. Artistas españoles en la Colección de Arte Contemporáneo Fundación La Caixa (1940-1976)' ha sido inaugurada por el embajador de España en Berlín, Pascual Navarro; el director general adjunto y de Asuntos Corporativos de la Fundación La Caixa, Sergi Loughney, y el responsable de contenido del Departamento de Art Hub y Colección de la Fundación La Caixa, Óscar Pina.

Esta exposición constituye la primera presentación pública del convenio suscrito entre la Fundación La Caixa y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para impulsar la difusión internacional de la cultura española en distintas sedes diplomáticas españolas y que busca reforzar el diálogo cultural español a través del arte contemporáneo.

La muestra propone un recorrido por los movimientos y figuras que renovaron el arte español desde finales de los años 40 hasta mediados de los 70, un periodo que precedió a la creación de la Colección de Arte Contemporáneo de la entidad, que fue en 1985.

DE JOAN PONÇ A JOAN MIRÓ

El itinerario se inicia con pinturas de Joan Ponç y Modest Cuixart, integrantes del grupo Dau al Set, continúa con 'El beso-Maternidad' de Eudald Serra y 'Alborada', de Pablo Palazuelo.

La exposición también reúne trabajos de los integrantes del grupo El Paso y representantes del informalismo catalán como Luis Feito, Martín Chirino, Manuel Millares, Gustavo Torner y Antoni Tàpies.

El recorrido de la muestra incluye esculturas de carácter abstracto, como de Jorge Oteiza y Antonio Chillida, y se cierra con la pintura de Joan Miró 'Vers l'évasion', una obra con el característico lenguaje del autor.

Junto a ella, la escultura de Equipo Crónica 'Menina-Miró', que reinterpreta una de las figuras de Velázquez, con motivos inspirados en el universo mironiano.

'Fragmentos, citas y pasajes' podrá visitarse hasta el 18 de octubre mediante solicitud previa para grupos reducidos, incluidos colectivos académicos y educativos, y estará abierta a los asistentes de actos y recepciones oficiales organizadas por la Embajada, y a partir de otoño viajará a otras embajadas aun por determinar.