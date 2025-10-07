Fundación Cris Contra el Cáncer destina 150.000 euros a investigar el cáncer de mama en Barcelona

Acto de entrega de los 150.000 euros. - DAVID AIROB - CRIS CONTRA EL CÁNCER

Podría "transformar el tratamiento del cáncer de mama metastásico"

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cris Contra el Cáncer, junto a un grupo de mujeres pacientes de cáncer de mama metastásico, ha entregado 150.000 euros al director del Clínic Barcelona Comprehensive Cancer Center, Aleix Prat, que liderará un grupo de investigación contra dicha enfermedad.

La aportación de 150.000 euros, oficializada en un acto de este martes, se distribuirá en pagos semestrales hasta diciembre de 2027, garantizando "la continuidad del proyecto y la estabilidad de equipo investigador", informa la Fundación en un comunicado.

Los fondos cubrirán experimentos clave de laboratorio --cultivos celulares, citometría de flujo, transcriptómica espacial-- y permitirán mantener activa una línea de investigación "que podría transformar el tratamiento del cáncer de mama metastásico".

EL PROYECTO

El proyecto 'Cris de anticuerpos contra el cáncer de mama metastásico' busca desarrollar una nueva inmunoterapia de precisión capaz de atacar de forma selectiva las células tumorales que han dejado de responder a la terapia estándar.

El equipo de Prat ha identificado una molécula "clave" que aparece en mayor cantidad cuando los tratamientos habituales dejan de funcionar y, a partir de esta observación, han diseñado un anticuerpo unido a un fármaco de quimioterapia que actúa contra las células resistentes sin dañar las sanas.

Gracias a esta financiación, el equipo podrá "acelerar" su primer estudio clínico en el mundo con un Antibody Drug Conjugate (ADC) desarrollado íntegramente en España, centrado en pacientes con cáncer de mama metastásico HR+/HER2 que ya no responden a la inmunoterapia.

Prat ha subrayado que todavía no se sabe si el ADC funcionará en pacientes con cáncer de mama metastásico, y que la única forma de comprobarlo es "probándolo en un estudio clínico".

"Gracias al apoyo de esta financiación, podremos seguir trasladando lo aprendido en el laboratorio al entorno real de la clínica", ha apuntado.

"LO MEJOR DE LA SOCIEDAD"

La directora de Cris Contra el Cáncer, Marta Cardona, ha asegurado tras el acto de entrega que las cinco mujeres representan "lo mejor de la sociedad civil", es decir, una ciudadanía que no se conforma, que actúa, que convierte su esperanza en acción.

Una de las cinco mujeres, Raquel Campoy, ha dicho que "cada investigación, cada nuevo tratamiento, es un peldaño más que nos permite seguir viviendo".

"Pero el cáncer empuja fuerte y hay que pisar el acelerador. Si no seguimos investigando, las mujeres que no sean diagnosticadas mañana seguirán, como yo, mirando el reloj y esperando que el tiempo no se acabe", ha asegurado.