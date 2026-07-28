Fundación Endesa lanza ayudas a proyectos de protección de la fauna más amenazada

Especies animales amenazadas - ENDESA
BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Fundación Endesa ha anunciado el lanzamiento de la segunda convocatoria de ayudas a proyectos de biodiversidad para proteger a la fauna más amenazada, informa en un comunicado este martes.
La iniciativa tiene el objetivo de identificar y apoyar proyectos que contribuyan de forma directa y efectiva a la conservación de especies emblemáticas.
La iniciativa cuenta con una dotación total de 200.000 euros, que se repartirán a partes iguales entre los dos proyectos ganadores.
La convocatoria es para toda España y se dirige a entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas en España.
Las candidaturas deben centrarse en la protección y conservación de especies emblemáticas de avifauna o la conservación de especies de fauna terrestre y acuática en peligro de extinción o en situación de vulnerabilidad.